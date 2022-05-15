Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı turunu Rize’den başlatıp ancak üç yüz, beş yüz kişiyi toplayan Ekrem İmamoğlu’na Rize mesaj verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretinden izlenimlerini kaleme aldı. Selvi, "Cumhurbaşkanlığı turunu Rize’den başlatıp ancak üç yüz, beş yüz kişiyi toplayan Ekrem İmamoğlu’na Rize mesaj verdi" düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Ben havalimanının bu kadar büyük bir heyecana yol açacağını tahmin edemezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bu havaalanı, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağını gösteriyor” dedi. Erdoğan’ın davetlileri arasında Berna Yılmaz da vardı. O zaman Mesut Bey bakandı. Berna Hanım’la merhum Başbakan’ı da yâd ettik. Rize’ye ilk olarak Özal’la, sonra Demirel’le geldim. “Hamsi kavağa çıkar mı?” demiş, o seçimde Karadeniz’i kaybetmişti. Erdoğan’ın Rize gezileri ise hep coşkulu oluyordu. Rize hep rekor peşinde oldu. Ama bu kez farklıydı. Meydan dolmuştu. Havaalanına bakan dik yamaçlardaki binaların çatıları, balkonları dolmuştu. Yokuşlarda kıvrılarak çıkan yollar insan doluydu. Hani Rize’ye gelinirse böyle gelinir diye bir hava vardı. Cumhurbaşkanlığı turunu Rize’den başlatıp ancak üç yüz, beş yüz kişiyi toplayan Ekrem İmamoğlu’na Rize mesaj verdi. Rize’ye çok geldim ama bu kadar coşkulu olanını görmedim. Erdoğan için sadece bir caddenin etrafına dizilenler, İmamoğlu için gelenlerden fazlaydı. İmamoğlu Rize’den bir fotoğraf verdi. O bir kare fotoğrafta battı. Cumhurbaşkanlığı hayalleri ağır yara aldı. 14 Mayıs’ta, “Yeter söz milletindir” diyerek beyaz bir devrimle iktidar olmasının yıldönümünde Erdoğan da Rize’den bir fotoğraf verdi. Aslında o fotoğrafı Rize halkı verdi. O fotoğrafta da 2023’ün mesajı vardı." ifadesini kullandı.