Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı adaylığını kendisine müktesap hak olarak gören İmamoğlu, kim ne derse desin kolay pes edeceğe benzemiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Ben Ekrem İmamoğlu bitti demeden cumhurbaşkanlığı maçının bitmeyeceğine inananlardanım. İstanbul seçimlerini kazanarak cumhurbaşkanlığı adaylığını kendisine müktesap hak olarak gören Ekrem İmamoğlu, kim ne derse desin kolay pes edeceğe benzemiyor” görüşünü dile getirdi.

“Ekrem İmamoğlu, salt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor” diyen Selvi, devamında şunları kaydetti:

“İmamoğlu, belediye başkanı seçildiğinde ilk ziyaretini kayyum belediye başkanları nedeniyle Batman ve Diyarbakır’a yapmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’la fidan diken İmamoğlu, HDP’ye açılan kapatma davasına da sert tepki göstermişti.

HDP oylarını yanında tutmaya özen gösteren İmamoğlu, geçen haftadan itibaren CHP’de çok etkin olan Alevilerin desteğini sağlamak için hareket geçti.”

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Müktesap: Edinilmiş, kazanılmış.