Selvi: Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Gül yerine Babacan isminin öne çıkması Abdullah Bey’i rahatsız etmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın isminin öne çıkmasının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Selvi, "Babacan’ın bir süredir partiyle ilgili konuları istişare etmemesi de not ediliyormuş. Ancak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Gül yerine Babacan isminin öne çıkması Abdullah Bey’i rahatsız etmiş. Ali Babacan’ın da buna yeşil ışık yakması Gül cephesinde hesapları karıştırmış. Ben yine ihtiyatımı koruyorum. Ama Demirel’in dediği gibi, Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir. Uğruna darbeler yapılan Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül ile Ali Babacan arasına kara kedi girmesine şaşırmam. Ama bu soğukluğun çapı nedir, giderilir mi yoksa daha da derinleşir mi orasını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

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