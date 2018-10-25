Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimde AKP-MHP ittifakının olmayacağını açıkladı. Öte yandan 'cumhur ittifakı’nın devam edeceği bildirildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Peki, bu durumda cumhur ittifakı nasıl devam edecek?" sorusunu yönelterek iki partinin kulislerini yorumladı.

"MHP zan altında bırakacak açıklamalar yaptı"

Abdulkadir Selvi, "Cumhur ittifakı artık ismen devam ediyor ama ruhu kalmadı. Çünkü büyü bozuldu" diyerek , "AK Parti’nin bu özenine karşılık olarak af, Brunson ve hediye uçakla ilgili olarak MHP’den genel başkan düzeyinde AK Parti’yi zan altında bırakacak açıklamalar yapılmaktan imtina edilmedi.

1) Andımız meselesinde AK Parti’nin milli kimliğimize olan sadakatinin MHP tarafından sorgulanmaya kalkışılması.

2) AK Parti açısından önemli bir isim olan Bekir Bozdağ’ın etnik kimliğine vurgu yapılarak tehdit edilmesi.

3) Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının açılışında AK Parti’ye gelen taleplere cevap verirken bir vatandaş afla ilgili bir laf atıyor. Erdoğan “Canım kardeşim, boşuna uğraşma” diyerek o şahsa bir cevap veriyor. Ancak Bahçeli Twitter’dan “Sayın Cumhurbaşkanı” diye başlayan ve “Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir” diye sürdürdüğü cümlelerle Erdoğan’a yanıt veriyor. Ama “Art niyet değilse kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır” diyor. Yetinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “fuzuli bir demagoji”, “Siyasi ahlak ve basirete sığmayacaktır” gibi ifadelerle saldırıyor.

MHP ittifakın bozulması konusunda komplo teorilerine değil, üslubuna baksa yararlı olur" değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir Selvi, "Cumhur ittifakı ne kadar devam eder?" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz