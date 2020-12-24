Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Cinsel taciz iddiaları artık CHP’de bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları arasında bir hesaplaşma aracına dönüştü." görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 'CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım' demişti. AK Parti’nin bunun için özel bir çaba sarf etmesine gerek yok. Zaten CHP’liler bu işi bir türlü gündemden düşürmüyor. Çünkü cinsel taciz iddiaları artık CHP’de bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları arasında bir hesaplaşma aracına dönüştü." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Belli ki Erdoğan, CHP’deki cinsel taciz iddialarının peşini bırakmayacak. 'CHP’nin eğer azıcık ar, hayâ duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Gün geçmiyor ki bir taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım' dedi." ifadesini kullandı.