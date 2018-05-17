Abdulkadir Selvi: CHP'de Abdüllatif Şener'in, memleketi Sivas'tan aday gösterilmesi gündemde

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak kulis yazdı. Selvi, CHP'de eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Abdüllatif Şener'in, memleketi olan Sivas'tan aday gösterilmesinin gündemde olduğunu iddia etti.

Selvi, "Partilerden seçim kulisleri" başlığıyla yayımlanan yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

CHP’de önseçim yapılmaması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun eli güçlendi. Kılıçdaroğlu’nun, listeleri hazırlarken muhalif, ‘Muharrem İnceci’ ya da ‘Kılıçdaroğlucu’ gibi bir ayrıma gitmeyeceğini söylediği biliniyor. Milletvekillerinin Meclis çalışmaları ve parti faaliyetlerine katılımı ile teşkilatla ilişkisi dikkate alınıyor. Örneğin 23 milletvekili hiçbir kanun teklifi vermemiş, 13 milletvekili 1 kanun teklifi vermiş, 10 milletvekili ise 960 kanun teklifinin altına imza atmış. Verilere bakılınca CHP milletvekillerinin enerjilerini büyük ölçüde parti içi muhalefete ve Kılıçdaroğlu’na eleştiriye ayırdığı görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun listelerde yeni isimlere yer vermeye çalıştığı söyleniyor. Bu arada CHP’de listeler şekillenmeye başladı. Hafta sonu PM ve MYK yapılacak, 21 Mayıs’a listeler hazır hale getirilecek. AK Parti’de değişimin daha geniş kapsamlı olacağı CHP’de ise milletvekillerinin yüzde 60’ının yerini koruyacağı söyleniyor.

Siyasette sembollerin de önemi büyük. Muharrem İnce, vizyon belgesini 19 Mayıs’ta Samsun’dan açıklayacak. Mitinglerinde şapka takan İnce, Samsun’da Kalpak giyecek gibi gözüküyor. Bu durumda başlık hazır: Kalpaklı Muharrem.