Abdulkadir Selvi: CHP sağa çekiyor, kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin muhafazakâr kesimden oy almak için sistemli olarak sağa yaklaştığını öne sürdü. CHP İstanbul İl Başkanlığı için tek adayla seçime girileceğini anımsatan Selvi, “CHP’de bu iş biraz abartılmaya başlandı. Artık divan başkanları da genel merkezin yazılı talimatıyla atanıyor, Kırklareli kongresinde olduğu gibi.” düşüncesini dile getirdi.

Selvi, “Tabii kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir denilirmiş, CHP’de artık sağ partiler gibi tek adaylı kongreler yapılıyor. Hafta sonu yapılacak olan İstanbul il kongresine Canan Kaftancıoğlu tek aday olarak girecek. Kılıçdaroğlu, kavgaların yaşandığı, hiziplerin çatıştığı CHP kongrelerini istemiyor. Kavgalı kongrelerin CHP’ye olan güveni sarstığını düşünüyor. Haksız da sayılmaz, ‘Kavgalı eve kız vermezler.’ Parti içinde eleştiri konusu olsa da Kılıçdaroğlu bu konuda kararlı. 'Zaman zaman benim de görüşlerim soruluyor. O görüşlerimizi bazen ifade ediyorum. Kavgasız bir ortamda kongrelerin yapılmasını istiyoruz' demişti. Kongrelere tek adayla gidilmesini anladık da, CHP’de bu iş biraz abartılmaya başlandı. Artık divan başkanları da genel merkezin yazılı talimatıyla atanıyor, Kırklareli kongresinde olduğu gibi.” görüşünü savundu.

Selvi, CHP Genel Merkezi'nden Kırklareli'ye gönderilen yazının fotoğrafını da paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek imzalı yazıda "Kırklareli İli Merkez İlçesinde 26 Ocak 2020 Pazar günü yapılacak olan ilçe kongre seçiminde, Divan Başkanlığı görevini yürütmek, kongrenin tüzük-yönetmelik hükümlerinde uygunluğunu izlemek ve denetlemek üzere Tekirdağ milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygun görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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