Abdulkadir Selvi: CHP’nin kendine yaptığını, Erdoğan CHP’ye yapamazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Saray’a giden CHP’li haberleri, eski CHP Yalova milletvekili ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultayda oturduğu yer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Mustafa Kemal tercihi ve son olarak para kurmak için iktidardan para alındığı iddialarının gündeme geldiğini belirterek,"İktidar uzun uzun düşünse taşınsa böyle bir plan yapamazdı. Yani CHP’nin kendine yaptığını, Erdoğan CHP’ye yapamazdı." görüşünü savundu.

Selvi, "CHP Lideri böylece yeni parti kuracakları kirletmek istedi. Muharrem İnce, o günden beri iddiasını ispatlaması için Kılıçdaroğlu’na çağrı yapıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, o kişinin Muharrem İnce olmadığını söyledi. Ama İnce bu işin peşini bırakmamakta kararlı. Tekrar o soruya dönecek olursak, Kılıçdaroğlu’ndan bu iddiayı ortaya atmasını Erdoğan mı istedi?" düşüncesini dile getirdi.

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