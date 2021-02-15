Abdulkadir Selvi: CHP lideri taziye mesajında ne ilgisi varsa iktidarı hedef aldı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara'daki 13 şehit için yayımladığı video mesaja ilişkin olarak, "PKK terörünü lanetleyemeyen CHP Lideri taziye mesajında ne ilgisi varsa iktidarı hedef aldı" yorumunu yaptı.

Selvi yazısında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK’nın katlettiği 13 şehidimizle ilgili taziye mesajı yayınladılar ama PKK’ya PKK diyemediler. Kılıçdaroğlu, 13 şehidimiz için hem görüntülü hem de yazılı mesaj yayınladı. “Terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız” dedi. Bu dili hatırladınız mı? PKK’nın her katliamından sonra HDP’liler tarafından yapılan açıklamalarda kullanılan dildi. PKK terörü diyemedikleri ve devleti suçlamak istedikleri için terör nereden gelirse gelsin derlerdi. HDP’lilerin dilini kullanan Kılıçdaroğlu, hem görüntülü hem de yazılı mesajında 'PKK' diyemedi. PKK terörünü lanetleyemeyen CHP Lideri taziye mesajında ne ilgisi varsa iktidarı hedef aldı. “İktidar sahipleri bizden ve sizden diye bağırarak konuşuyor” dedi. Ekrem İmamoğlu ise 'Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen' demeyi tercih etti. Belli ki Kılıçdaroğlu’da İmamoğlu’da 'Dostları2 HDP’yi küstürmemek için bu yolu tercih ettiler ama Türk milletini üzdüler" ifadesini kullandı.