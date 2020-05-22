Abdulkadir Selvi: CHP, afla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne bu kez esastan itirazda bulunacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin bayramdan sonra afla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne esastan itirazda bulunacağını duyurdu.

Selvi, "CHP’nin afla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne usulden yaptığı itiraz gündeme alındı. CHP, bayramdan sonra ise bu kez esastan itirazda bulunacak. Eğer Anayasa Mahkemesi usulden ya da esastan itirazı yerinde bulursa, CHP affı yürürlüğe girecek ve böylece cezaevlerinden yeni tahliyeler başlayacak." ifadesini kullandı.

CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Zeynel Emre ile konuştuğunu dile getiren Selvi yazısında şunları kaydetti:

“Anayasa Mahkemesi’nden umutluyuz' dedi. Yüksek mahkemenin usulle ilgili itirazı bir an önce karara bağlamasını beklediklerini söyledi.

CHP, usulden yaptığı itirazda, infaz düzenlemesinin esas itibariyle af olduğunu belirterek, Meclis’ten nitelikli çoğunluk olan en az 360 milletvekilinin oylarıyla kabul edilmesi gerektiğini savundu. 279 oyla kabul edilen düzenlemenin esastan iptalini istedi. Esastan yapılacak başvuruda yine bu itiraz dile getirilecek. Ayrıca;

1- Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesi,

2- Ölçülülük ilkesine aykırı düzenlemeler,

3- Tabii hâkim ilkesine aykırı düzenlemeler,

4- Denetimli serbestlikle ilgili eşitsizlikler,

CHP’nin başvurusunun temel esaslarını oluşturacak. Peki cezaevindeki gazetecilerin durumu? CHP, gazetecilerle ilgili itirazını eşitlik ilkesiyle ilgili bölümde dile getirecek."

Yazının devamı için tıklayın