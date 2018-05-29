Abdulkadir Selvi: Burada dış güçler ipine sarılacak değilim

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi dolar kurundaki yaşanan dalgalanmalara ilişkin olarak, "Dolardaki yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra ziyaretinin ardından başladı. Artışın ekonomik verilere dayanmadığı, siyasi karar olduğu söylendi. Burada dış güçler ipine sarılacak değilim. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra ziyaretinin hemen ardından devreye sokulan algı operasyonunu görmeyecek kadar da kör değilim" dedi.

Selvi, "Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile finans çevreleri ve yatırımcılarla görüşmek üzere Londra’ya uçarken, Türkiye’de dolar düşüşe geçmişti. Dolardaki düşüşün devam etmesi, önümüzdeki hafta 4.50’nin altına inmesi bekleniyor. 4.47-4.48 seviyesi öngörülüyor" ifadesini kullandı.

Selvi, "Dolarda geçen hafta 5 TL’yi tartışıyorduk, bu hafta ise düşüşü konuşuyoruz. Ekonomi yönetiminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Perde arkasında yaşananları aktaracağım ama asıl bundan sonrasına ilişkin perspektifi yansıtmaya çalışacağım" diye yazdı.