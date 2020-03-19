Abdulkadir Selvi: Bu ülkede iflah olmaz bir kafa var, Koronavirüs dahi Atatürk istismarını önleyemedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu ülkede iflah olmaz bir kafa var. Onlar ne deprem dinliyor, ne şehitlerimize saygı duyuyor ne de küresel bir salgına dönüşen koronavirüs onları durdurabiliyor. Libya’da şehit düşen MİT görevlilerinin mezar taşlarını bile yayınlamaktan çekinmediler. Bu ülkede en büyük istismar ise Atatürkçülük adına yapılan Atatürk istismarı oluyor.” düşüncesini dile getirdi.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan Atatürk’ün Harbiye’ye girişinin 121. yıldönümü törenlerini bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları katıldı. Atatürk’ün Harbiye’deki öğrenci numarası olan 1283 okunduğunda, Harp Okulu öğrencileri ayağa kalkarak “İçimizde” dedi. Bu tören sosyal medya organlarından da canlı olarak yayınlandı. Görüntü dikkatle incelendiğinde ayağa kalkmayanların olduğu görülüyor. Bunun üzerine hemen bir karşı saldırı başladı. Vay bazı Harp Okulu öğrencileri ayağa kalkmamış, vay efendim bunlarla ilgili kayıt tutulup işlem yapılmış mı?" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bunu bizim savunma muhabirlerimizin hepsi bilir. Ben de 90’lı yıllarda Harp Okulu’ndaki töreni izlemiş bir gazeteciyim. Atatürk’ün numarası okunduğu anda Harbiyeliler fişek gibi yerlerinden fırlamış ve gök gürlemesi gibi “İçimizde” demişlerdi. Genç Harbiyelilerin yüzlerindeki heyecan ve gururu aradan yıllar geçmesine rağmen unutamıyorum. Ama o törende de Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, davetliler ve rütbeli subaylar ayağa kalkmamıştı. Bu sadece Harp Okulu öğrencilerine tanınmış bir ayrıcalık. Bu yılki törenlerde ayağa kalkmayanlar davetliler ve teğmen ile albay arasındaki rütbelere sahip olan öğretmenler. Yani Harbiyelilere Atatürkçü düşünceyi anlatan öğretmenleri ve komutanları... Ne yani, öğrencisi Atatürk’e saygı duyup ayağa kalkıyor ama ona Atatürk sevgisini aşılayan öğretmeni ve komutanı Atatürk’e saygısızlık ediyor, ayağa kalkmıyor mu?" ifadesini kullandı.

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