Abdulkadir Selvi: Bu seçimlerin en büyük kaybedeni sosyal medya oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha ilk turda zaferini ilan ettiği 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. “Bu seçimlerin en büyük kaybedeni de sosyal medya oldu” değerlendirmesinde bulunan Selvi, “7 Haziran’da Türkiyelileşme adına verilen güçlü desteğin kıymetini bilemeyen, PKK’nın yeniden terör sürecini başlatması ve hendek olayları karşısında başarısız bir sınav veren HDP’ye, “Meclis’te temsil” adına yeni bir kredi açıldı. Bakalım bu kez de HDP iradesini götürüp Kandil’e teslim edecek mi?” sorusunu dile getirdi.

“Bu seçimlerin en büyük kaybedeni ise Meral Akşener oldu” yorumunda bulunan Selvi, “Meral Akşener’in rüzgârını kesen faktörlerden biri Muharrem İnce’nin performansıydı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül’ün önünü kesti, Muharrem İnce de Akşener’in rüzgârını kesti” değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir Selvi’nin “Seçmen hangi mesajları verdi” başlığıyla Hürriyet’te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu seçimlerin en büyük kaybedeni de sosyal medya oldu. Sosyal medyaya kalsa Erdoğan hezimeti yaşardı. Tam aksi oldu. Muharrem İnce coşkulu bir seçim kampanyası yürüttü. Yüzde 30’u aşarak çok önemli bir başarı elde etti. CHP’nin oyları gerilirken İnce’nin oyu yükseldi. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti ama CHP’yi kazandı. Çünkü İnce ile CHP arasındaki makas iyice açılmış durumda. Bunun elbette ki bir siyasi sonucu olacak.

Akşener’de hayal kırıklığı

Bu seçimlerin en büyük kaybedeni ise Meral Akşener oldu. Çok büyük beklentiler vardı. İlk hayal kırıklığını partisini kurduğu zaman yaşattı. MHP’den ayrılanların kurduğu parti olma görüntüsü verdi. Oysa iyi bir rüzgâr yakalamıştı. Ama hayal kırıklığına neden oldu. Selahattin Demirtaş’ın dahi gerisinde kaldı. Meral Akşener’in rüzgârını kesen faktörlerden biri Muharrem İnce’nin performansıydı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül’ün önünü kesti, Muharrem İnce de Akşener’in rüzgârını kesti. Seçim sonuçlarının CHP’de ve İYİ Parti’de siyasi sonuçları olacak.

HDP’ye yeni kredi açıldı

HDP’nin barajı aşması için CHP seçmeninin yaptığı aile içi paylaşımın sonuçlara yansıdığını görüyoruz. “Bir oy İnce’ye bir oy HDP’ye” formülü tuttu, HDP barajı aşarken, CHP’nin oyları düştü. 7 Haziran’da Türkiyelileşme adına verilen güçlü desteğin kıymetini bilemeyen, PKK’nın yeniden terör sürecini başlatması ve hendek olayları karşısında başarısız bir sınav veren HDP’ye, “Meclis’te temsil” adına yeni bir kredi açıldı. Bakalım bu kez de HDP iradesini götürüp Kandil’e teslim edecek mi?

Seçimlerde sempatik bir kampanya yürüten Saadet Partisi ise sandıkta beklediğini bulamadı. ‘Milli görüşçü’ taban, CHP’nin yanındaki Saadet Partisi’ni değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tercih etti.

Seçimlerde millet önemli mesajlar verdi. Güven ve istikrarı tercih etti. Bu mesajları doğru değerlendiren kazanır, mesajı almamakta direnen kaybeder. Unutulmasın 9 ay sonra yerel seçimler var.