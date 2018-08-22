Abdulkadir Selvi: Brunson'la ilgili başvuruda Mehmet Altan kararında olduğu gibi bir yöntem izlenecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizine neden olan rahip Andrew Brunson ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda gazeteci - yazar Mehmet Altan kararında olduğu gibi bir yöntem izleneceğini söyledi.

Selvi'nin "Brunson krizinde yeni adım" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Rahip Brunson’la ilgili dava yeni bir hukuki zemine taşınıyor.

Üst mahkeme tarafından adli kontrol şartının kaldırılması talebi reddedilen Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, “Üst mahkemenin ret kararı tebliğ edildikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edeceğiz. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz” dedi. Brunson’la ilgili başvuruda Mehmet Altan kararında olduğu gibi bir yöntem izlenecek.

AYM Mehmet Altan’ın “kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vermişti. Mehmet Altan kararı Brunson için örnek oldu. Avukat İsmail Cem Halavurt 2 yıldır tutuklu olan Brunson için AYM’ye kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlali kapsamında bireysel başvuruda bulunacak.

Anayasa Mahkemesi’nin de olumsuz karar vermesi durumunda Brunson davası AİHM’ye taşınacak. Avukat İsmail Cem Halavurt, “AİHM’ye gitmek için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi’nden umutluyuz ama orada da reddedilirse tereddütsüz AİHM’ye gideceğiz” dedi.

Brunson olayı bir simge oldu. Neyin simgesi? ABD Başkanı Trump tarafından Türkiye’yi ekonomik olarak çökertmek için yürütülen operasyonun simgesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kuru, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar.” dediği olaydan söz ediyorum. Trumpbir hafta içinde doları bir füze gibi kullanıp piyasalarımızı vurmayı denedi. Doların iki gece yarısı 7.40’lara kadar fırladığı karanlık operasyondan söz ediyorum.