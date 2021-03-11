Abdulkadir Selvi: Berat Bey’le ilgili bölüm yazılı konuşmasında yoktu, Erdoğan'ın sözleri Albayrak’a yeni görev verileceği yorumlarına neden oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü parti grup toplantısındaki konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'la ilgili bölümün yazılı konuşmasında olmadığını belirtti. Selvi, "Erdoğan’ın konuşması Meclis kulislerinde, Berat Albayrak’a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden oldu." düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi’nde ardından da iki hafta önceki AK Parti grubunda bu konuya değinmişti. Erdoğan dünkü AK Parti grubunda da tam 4 yerde Berat Albayrak’la ilgili konuya değindi. Ama ilginç olanı, Berat Bey’le ilgili bölüm Erdoğan’ın yazılı konuşmasında yoktu. Muhalefetin Berat Albayrak’la ilgili ithamları kanına dokunmuş olmalı ki, 'Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza' diye konuya girdi. Berat Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti." ifadesini kullandı.

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