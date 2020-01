Abdülkadir Selvi: Başbakan'ın evinde böcek bulunduğu gün Uludere oldu

Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir haberde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Subayevleri’ndeki evinde 28 Aralık 2011’de bulunduğu belirtilerek, aynı gün kritik MGK toplantısının olduğu ve gece Uludere katliamının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (26 Şubat 2014) nüshasında yayımlanan, “Böcek kriptolu telefonun altında” başlıklı haber şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik böcek olayında çok önemli tespitlere ulaşıldı. Başbakanlık Resmi Konutu'nda ve Erdoğan'ın Subayevlerindeki evinde bulunan böceklerin ileri teknolojiye sahip kesintisiz yayın yapma özelliğine sahip olduğu tespit edildi. Paralel yapı tarafından konulduğu tespit edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'casusluk' kapsamında soruşturulan böcekle ilgili çok önemli bulgular elde edildi.

Kesintisiz dinlemişler

Erdoğan'ın evinde ve Başbakanlık Resmi Konutu'nda bulunan böceklerin ileri teknik özelliğe sahip, elektrik hattına bağlı, kesintisiz yayın yaptığı belirlendi. Prize bağlanan böceğin güç aldığı sürece yayın yapma özelliğinin olması dikkat çekti. 200-300 metre mesafeye yayın yapması mümkün olan böcekler, 28 Aralık 2011'de Başbakan Erdoğan'ın Subayevleri'ndeki evinde, 30 Aralık'ta da Başbakanlık Resmi Konutu'nda tespit edildi.

Hedef gizli görüşmeler

Başbakan Erdoğan'ı böcekle dinleyen paralel yapının önemli görüşmeleri kayıt altına almayı hedeflediği öğrenildi. Böcekler, Başbakan Erdoğan'ın kullandığı kriptolu telefonun altında bulundu. Devletin bütün önemli görüşmelerinin yapıldığı kriptolu telefonun altına böcekleri koyan paralel yapının, tam bir casusluk anlayışıyla hareket ettiği belirlendi. Başbakan'ı ve 'ortam'ı dinleyen paralel yapı, bu yöntemle karşı tarafı dinlemiyor. Bu da böcekleri sağlayan kişi ya da kurumların casusluk faaliyetlerinin açık bir göstergesi.

Ahtapot her yerde

Paralel yapının her ilde dinleme yaptığı önümüzdeki dönemlerde bu dinlemeler ortaya saçılacağı öğrenildi. Yakın zamanda her ilden dinleme listeleri yayınlanması bekleniyor. Her ilde kritik kimselerin dinlendiği ortaya çıkacak. Sisteme dinlemeler patlayacak ve çok şaşkınlık yaratacak.

Ciddi bir ekip işi

Böceklerin ne zaman konulduğunun tespiti için TÜBİTAK'tan rapor istendi. Devlet sırrı bakımından neler, ne kadar kaydedildi, bunlar tespit edildi. Ancak o dönemde çok fazla görüşme yapılmadığı anlaşıldı. Çünkü o dönem, Başbakan Erdoğan'ın ameliyat sonrası nekahat dönemiydi. Başbakan 2 ay Ankara'ya gelmemişti. Böcek olayının arkasında bir ülke tespit edilemedi. Türkiye içinden şahıslar çıktı. Başbakan'ı dinleyince ya 'cennet vaadi' ya da 'trilyonlar' almak lazım. Çok ciddi bir ekip işi. Böyle bir sistemi çalıştırmak için en az 30-40 kişilik ekibin olması gerektiği ifade ediliyor.

Uludere ile aynı gün

Erdoğan'ın Subayevleri'ndeki evine konulan böcek 28 Aralık 2011'de bulundu. Aynı gün yılın en önemli MGK toplantısı gerçekleştirildi. MİT tarafından bulunan böcek üzerine Başbakanlık Resmi Konutu'nda da arama yapıldı. 30 Mart 2011 tarihinde Resmi Konut'ta da böcek tespit edildi. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan rapor Başbakanlığa sunuldu. Bunun üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu soruşturma başlattı. Yeni şahıslara ulaşıldı, yeni senaryolar gündeme getirildi. Böceğin bulunduğu gün MGK toplantısının olması ve gece Türkiye'yi sarsan Uludere olayının olması kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.