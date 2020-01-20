Abdulkadir Selvi: Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ ile ilgili bir bildiği mi var?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin başlattığı ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Bize yetki versinler ortaya çıkaralım” açıklamasını anımsatarak, “Bahçeli’nin bir bildiğimi var?” diye sordu.

Selvi, “Kılıçdaroğlu da dile getirse de 15 Temmuz’un siyasi ayağının araştırılması konusu ise MHP Genel Başkanı tarafından gündeme taşındığı için önemliydi. Bahçeli bu konuda önemli bir çıkış yaptı. Yurtta Sulh Konseyi’nin siyasi ayağının olup olmadığını tartışmaya açtı. “Bize yetki versinler ortaya çıkaralım” dedi. Darbeciler 27 Mayıs’ta olduğu gibi doğrudan kendileri mi yönetecekti, yoksa sivillerden oluşan bir hükümet mi teşkil edeceklerdi? Bahçeli’nin bu sorusu o açıdan önemli. Bahçeli yoksa cevabını bildiği bir soru mu soruyor?” İfadesini kullandı.

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