Abdulkadir Selvi: Babacan’ın partisinin ismi ve logosu belli, bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta parti kurulabilir

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, eski bakanlardan Ali Babacan yeni partisinin isim ve logosunun bir anketle belirlendiğini, kuruluşun da hafta sonunda yapılacağını öne sürdü.

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Selvi, “AK Parti muhafazakâr demokrat bir parti olarak kurulmuştu. Gül-Babacan partisinin ise liberal demokrat bir çizgide olacağı söyleniyor. Milletvekilleriyle temas kurmadıklarını söylüyorlar ama bağımsız milletvekillerinden birkaçıyla irtibat kurulduğu biliniyor. Bir ara eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül’ün bir numaralı kurucu olmak istediği konuşuluyordu ama doğrulanmadı” ifadesini kullandı.

Selvi şunları kaydetti:

“İki hafta önce partinin isim ve logosu için öneriler alındı. Sonra bunlar toplanarak bir ankete dönüştürüldü. İsmi, logosu, programı ve tüzüğü hazır. Genel merkez binasının ise tadilatı sürüyor.

Davutoğlu ve Babacan partilerinin ilk sınavı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. 2023 seçimleri ittifakların seçimi olacak. ‘Cumhur ittifakı’ ile ‘millet ittifakı’ yarışacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 50 artı bir arandığı için

Davutoğlu ve Babacan partilerinin ne kadar oy alacağından ziyade AK Parti’ye ne kadar zarar verebilecekleri üzerinde duruluyor. “Yüzde bir-yüzde iki oranında oy alsalar dahi zarar verir” deniliyor”

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