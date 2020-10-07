Abdulkadir Selvi: Azerbaycan Devlet Başkan Aliyev, Putin’in doğum gününü bahane ederek bir adım atacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Azerbaycan Devlet Başkan İlham Aliyev'in Rusya’yı karşısına alacak açıklama yapmaktan kaçındığını belirterek, "Aliyev, Putin’in doğum gününü bahane ederek bir adım atacak" iddiasında bulundu.

Selvi "İlham Aliyev’in öncelikli olarak Putin’in Ermenistan’ın yanında yer almamasını sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Hatta mümkünse yanına çekmeye çalışıyor. Akıllı bir politika. Aliyev, Putin’in doğum gününü bahane ederek bir adım atacak. 7 Ekim 1952 tarihinde Petersburg’da doğan Putin bugün 68. yaş gününü kutlayacak. Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan savaşından bu yana sessizliğini koruyan Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü kutlayarak diyalog sürecini başlatmış olacak. Böylece savaş ortasında bir doğum günü diplomasisi yaşanacak." düşüncesini dile getirdi.

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