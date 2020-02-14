Abdulkadir Selvi:  Askeri mahkemelerin kaldırılmasını 1994 yılında SHP teklif etmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 26 Haziran 2009’da TBMM’ye getirilen askeri mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifini veren siyasilerin araştırılması talebiyle başlayan tartışmalara ilişkin kaleme aldığı yazıda, “Bugün CHP’nin şiddetle itiraz ettiği, hatta Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettirdiği askeri mahkemelerle ilgili teklifi SHP’nin verdiği ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

Selvi, “Daha CHP adını alan SHP’den 25 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi 7 Nisan 1994 tarihinde Meclis’e sunulmuş. SHP’lilerin kanun teklifi AK Parti ve CHP’nin oylarıyla kabul edilen değişiklikten daha geniş düzenlemeleri içeriyor. Askeri Ceza Kanunu’nun 56, 57 ve 148’inci maddeleri; TCK’nın 153, 155 ve 161. maddeleri ile Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Kanunu’nun 11. maddesinin değiştirilmesini içeriyor. 6 maddelik değişikliğin gerekçesinde sivil kişilerin askeri mahkemelerde yargılanamayacağı belirtiliyor. Ayrıca yapılan bazı yayınlardan ve yazılardan dolayı sivil şahısların “halkı askerlikten soğutma” ya da 'milli mukavemeti kırma”'ve 'milli güvenliği tehdit' adı altında askeri mahkemelerde yargılanmasının yanlışlığına dikkat çekiliyor.” düşüncelerini dile getirdi.

Selvi teklifte imzası olan 25 ismi de şöyle sıraladı

Mümtaz Soysal, Aydın Güven Gürkan, Ercan Karakaş gibi isimlerin imzaladığı teklifin altında yer alan 25 milletvekilinin isimleri şunlar:

Şahin Ulusoy, Mustafa Yılmaz (Malatya), Ali Tutu, Cemalettin Gürbüz, Ercan Karakaş, Mehmet Alp, Adnan Ekmen, Sinan Yerlikaya, Mustafa Yılmaz (Gaziantep) Aydın Güven Gürkan, Nihat Matkap, İbrahim Gürsoy, Mümtaz Soysal, Atilla Hun, Zeki Nacitarhan, Salman Kaya, Şaban Yavuz, Bahattin Alagöz, Güler İleri, Mustafa Kul, Ali Uyar, Esat Canan, Hilmi Yükselen, Atilla Mutman, Ural Köklü.

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