Abdulkadir Selvi:  Anket sonuçları 2023’te Erdoğan’ın birinci turda seçimi kazanacağını gösteriyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma’nın cumhurbaşkanlığı seçim anketi yorumladı. Selvi, “Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı önemli olacak. Ancak bu sonuçlar 2023’te Erdoğan’ın birinci turda seçimi kazanacağını gösteriyor.” düşüncesini dile getirdi.

Selvi, “CHP içinde çıkacak bir adayın daha yüksek oy alma şansı var. Kılıçdaroğlu’nun Gül ısrarı anketlere yansımıyor.” görüşünü savundu.

Selvi, "CHP’de Muharrem İnce’nin başkaldırmasına ve partinin bölünme aşamasına gelmesine neden olan Kılıçdaroğlu’nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme eğilimi anketlere nasıl yansıyor diye baktım. Kemal Bey, Gül isminde neden bu kadar ısrar ediyor anlamış değilim. Çünkü 'Son turda Erdoğan ve Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz' sorusuna verilen cevaplar şaşırtıcı. 'Abdullah Gül’e oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 21.3 çıkıyor. 'Erdoğan’a oy veririm' diyenlerin oranı ise yüzde 44.3. Bu sonuçlara göre Erdoğan, Gül’ü ikiye katlamış durumda. Oysa CHP’li bir aday çıktığında tablo değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, "Aynı soru 'Erdoğan mı, Muharrem İnce mi' diye sorulduğunda oranlar değişiyor. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.5 çıkarken, Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 33.5. İnce, Erdoğan’la yarıştığı 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 30.6 oranında oy almıştı. İlginç bir nokta daha: Erdoğan’ın karşısında CHP’li bir aday olduğu zaman hem kararsızların oranı azalıyor, hem de Erdoğan ve rakibinin oranı yükseliyor. Toplum bu konuda net demek ki." yorumunu yaptı.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın oranı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yakalıyor. Erdoğan yüzde 45.1 alırken İmamoğlu yüzde 36.8 olarak çıkıyor. Kararsızlar ise yüzde 18.1’e kadar geriliyor. 'Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı' sorusunu sorduğumuzda İmamoğlu’na yakın bir sonuç çıkıyor. Mansur Yavaş bu sonuçlara pandemi sürecine yaptığı sıçrama ile girdi. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 36.7 çıkarken, Erdoğan diyenler yüzde 44.5 oluyor. Yavaş, bir puan geriden İmamoğlu’nu takip ediyor." ifadesini kullandı.

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