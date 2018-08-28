Abdulkadir Selvi: Ankara'da AB mesaisi başlıyor

AB ile ilişkilere yönelik yeni adımlar kapsamında Reform Eylem Grubu 3 yıl aradan sonra yeniden toplanacak. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara'da başlayacak AB mesaisi ve Grubun gündemini ele aldı. Yazar, "Tabi bunun için bizim de evin içini düzeltmemiz gerekiyor" vurgusu yaparak, Osman Kavala, CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bazı belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması halinde Türkiye'nin elinin güçleneceğine dikkati çekti.

Abdulkadir Selvi'nin "AB ile ilişkilerde yeni adımlar geliyor" başlığıyla ( 28 Ağustos 2018) yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa Birliği yeniden gündemimize giriyor. Yeniden diyorum çünkü AB ile ilişkiler son 3 yıldır buzdolabına kaldırılmıştı.

Ve ben bundan heyecan duyuyorum. “Alice Harikalar Diyarında” gibi ayaklarım yerden kesilmiş değil. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Ama bu süreçte siyasi iradenin cesaretlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefini önemsiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında AB’den gereken desteği bulamadık. Yükselen milliyetçi dalganın etkisiyle AB, Türkiye’yi adeta itti. Ama biz de Kopenhag Kriterleri’ni Ankara kriterleri yapıp yolumuza devam edemedik.

AB ile ilişkilerde dibe vurduk. Şimdi yeniden ilişkilerin geliştirilmesi sürecine girildi. OHAL’in kaldırılması AB’de Türkiye’nin görünümünü olumlu yönde etkiledi. Tam bu süreçte maruz kaldığımız Trump saldırısı bize AB’nin ne denli önemli olduğunu, AB’ye de Türkiye’nin vazgeçilmezliğini hatırlattı.

Ankara'da AB mesaisi başlıyor

Bunun ilk adımı olarak Reform Eylem Grubu 3 yıl aradan sonra toplanıyor. Reform Eylem Grubu en son 11 Aralık 2015 tarihinde toplanmıştı. Demek ki 3 yıl gibi koca bir boşluk oluşmuş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında yapılacak toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır katılacak.

Kişisel verilerin korunması, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele, Europol ile ilişkilerin güçlendirilmesi gibi. Terörle mücadele kriteri ise son ana bırakılabilir.

Ankara 1.5-2 yılı reformlar ve AB ile ilişkileri geliştirme dönemi olarak görüyor. Önümüzdeki dönemde Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya ile ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu ülkelerden de olumlu yönde sinyaller var. Tabi bunun için bizim de evin içini düzeltmemiz gerekiyor.

AB ile ilişkilerde sembol haline gelen Osman Kavala, CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bazı belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasının yolunun açılması elimizin güçlenmesine yol açacak."

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