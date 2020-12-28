Abdulkadir Selvi: Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin iş insanı 1154 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın başvurusunu görüşeceğini hatırlatarak,"Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak" görüşünü savundu.

Selvi, "Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin 'Kızıl Soros' olarak gördüğü Osman Kavala hakkındaki başvurusunu yarın görüşecek. Görüşme 15 üyenin katılımı ile Genel Kurul’da yapılacak. Böylece çıkacak olan kararın bir tartışmaya yol açmaması hedefleniyor.Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararından sonra yürüyen bir tartışma var. Anayasa Mahkemesi’nin kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilmemişti. Anayasa Mahkemesi ile yerel mahkeme arasındaki yetki kargaşası tartışmaya neden olmuştu. Bir grup hukukçu, bireysel başvurularla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların yerel yargı tarafından uygulanması konusunda yasal bir tereddüde yer verilmemesi için yargı reformunda bağlayıcı bir düzenleme yapılması gerektiğini savunmuştu. Ben de yargı reformuyla ilgili yapılan çalışmalarda bu konunun da ele alınması gerektiğini ifade etmiştim. Bu yazım üzerine AK Parti’nin etkili isimlerinden biri arayarak itiraz etti. Anayasa ve 6216 sayılı yasaya göre Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve mahkemeler tarafından uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Önce AK Partili saygın hukukçunun değerlendirmesine yer vereceğim.

“Adalet tanrıçasının gözü kapalıdır. Ama bu özneye karşı kapalıdır. Yoksa Anayasa ve yasalara, delile kapalı değildir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının uygulanması konusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü Anayasa’nın 153. maddesi ve 6216 sayılı yasanın 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığı hukuk devletinin elifbasıdır” dedi. Doğru söyledi. Ama bunu mahkemeler bilmiyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel’le görüşmesinde AB ile yeni bir sayfa açmaktan söz etti. “AB ile tekrar karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ediyoruz” dedi. Bu çok olumlu bir yaklaşım. Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak".