Abdulkadir Selvi: Aliyev, "Karabağ’a Azerbaycan bayrağını kardaşım Tayyip Bey’le birlikte dikeceğiz" demiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ayrılırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in “Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah Karabağ’a Azerbaycan bayrağını kardaşım Tayyip Bey’le birlikte dikeceğiz” dediğini ve ardından yumruk işareti yaptığını yazdı.

Selvi, "Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında elde ettiği her başarıdan sonra Aliyev’in yumruk hareketi yapması adeta bu sürecin simgesi oldu. Elbette ki o yumruk 30 yıl sonra Ermenistan’a karşı kazanılan zaferi simgeliyor. Ama Aliyev, onu aynı zamanda barışın simgesi olarak kullandığını 'Karabağ’a bayrağı dikince oradan dünyaya barış mesajı vereceğiz' sözleriyle anlatıyor. Aliyev konuşması sırasında Türkiye’nin verdiği desteğinin önemini her fırsatta vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Kardaşım Erdoğan' ya da 'Tayyip Kardaşım' diye söz ediyor." ifadesini kullandı.

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