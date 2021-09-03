Abdulkadir Selvi: Akşener, İmamoğlu’na güçlü bir destek verince Kılıçdaroğlu, birden çok aday modelini gündeme getirdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, “1453'te Fatih aynı senin gibi 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u' dedi!" çıkışını hatırlatarak, "Akşener, İmamoğlu’na güçlü bir destek verince Kılıçdaroğlu, birden çok aday modelini gündeme getirdi" düşüncesini dile getirdi. Selvi, "Kılıçdaroğlu, Akşener’in çıkışını kendi adaylığının tehlikeye girmesi olarak gördü" görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Kılıçdaroğlu, ortak adaya odaklanmakla birlikte, birden fazla aday kartıyla elini güçlü tutmak istedi. CHP Lideri’nin bu önerisinin zamanlaması önemliydi. Millet İttifakı lideri Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzettiği konuşmasından sonra yaptı. Ortak cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener ile birlikte belirleyecekler. Akşener, İmamoğlu’na güçlü bir destek verince Kılıçdaroğlu, birden çok aday modelini gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, Akşener’in çıkışını kendi adaylığının tehlikeye girmesi olarak gördü. Eğer Akşener, İmamoğlu ya da Yavaş üzerinde ısrar ederse, ortak aday formülünün suya düşeceğini gördü, çoklu aday modelini masaya sürdü." ifadesini kullandı.