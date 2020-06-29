Abdulkadir Selvi: AKP'li Özlem Zengin'e bir noktada katılmıyorum, kadının adı vardı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'teki "Bu ülkede AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de" sözlerine ilişkin, "Bir noktada Özlem Zengin’e katılmıyorum. Kadının adı vardı. Ama neredeydi? Parti kapatmalardaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, "Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin kapatılma gerekçeleri arasında başörtülü kadınlar vardı. Meclis’e başörtülü olarak girdiği için Merve Kavakçı, onun yanında durduğu için Nazlı Ilıcak’ın milletvekillikleri düşürülmüştü. 28 Şubat’ta üniversitelerde yasaklılar listesinde adı vardı başörtülü kızlarımızın. İkna odalarında adı vardı. Yani yasak listesinin en başındaydılar." görüşünü savundu.

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TIKLAYIN | AKP'li Özlem Zengin: AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de