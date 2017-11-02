Abdulkadir Selvi: AK Parti'de istifalar konusu, bir süreliğine 'buzdolabına' kaldırılacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla istifasını veren 6 belediye başkanları ardından AKP'nin istifa konusunu gündemden düşüreceğini belirterek "O nedenle yeni istifalar olacak mı sorusuna tepki gösteriyorlar. Sanıyorum istifalar konusu bir süreliğine, 'buzdolabına' kaldırılacak" yorumunda bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin "OHAL’den istifalara... Sorular, sorular" başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2017) yazısı şöyle:

İzninizle bugün yazı tarzımda bir değişiklik yapmak istiyorum. Yazılacak konu çok olduğu için kısa kısa haberler vermek istiyorum.

1- Yargıda normalleşme yönünde sinyaller olduğunu yazınca, en çok 2018’de OHAL kalkacak mı sorusu geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL’in ne zaman kaldırılacağı konusunda parti yönetiminin ve hükümetin herhangi bir tarih vermemesini istedi. Erdoğan, Suriye’de ve Irak’taki gelişmeler ile içeride FETÖ ile mücadele nedeniyle tarih açıklanmasını doğru bulmuyor. Anlaşılan o ki 2018 yılında da bir süre OHAL şartlarında yaşamaya devam edeceğiz.

2- Belediye başkanları OHAL nedeniyle her yurtdışına çıkışta İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak zorunda kaldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uygulamaya son verilmesini talep etti. Kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışta kurumlarından izin alma şartı kaldırıldı ama bu belediye başkanlarını da kapsıyor mu tam bilmiyorum.

Gökçek ve Edip Uğur

3- Bu arada istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifasını 28 Ekim Cumartesi günü açıklamıştı. Ancak istifa dilekçesi 29 Ekim Pazar günü işleme girdi. Böylece Gökçek

29 Ekim’den itibaren müstafi sayıldı.Gökçek’in yerine geçecek ismi belirlemek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına göre perşembe ya da cuma günü temayül yoklaması yapılacak. İbre Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı gösterse de Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de denklemde...

4- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden

Ahmet Edip Uğur’un açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rahatsız etmiş. Bu arada Edip Uğur dün gün boyu, eşinin gözaltına alınıp bırakıldığı haberlerini yalanlamakla meşguldü. Kendisine ulaştım, “Doğru değil, yalan” dedi.

5- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 6 belediye başkanı istifa etti. AK Parti, belediye başkanlarının istifa konusunu soğutma çabasında. O nedenle yeni istifalar olacak mı sorusuna tepki gösteriyorlar. Sanıyorum istifalar konusu bir süreliğine, “buzdolabına” kaldırılacak.

6- İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili olarak teşkilatla yapılan toplantılarda yeni bir soru ortaya çıktı. “İstifa eden belediye başkanları birkaç dönem başkanlık yapmış, yıpranmaya başlamış isimlerdi. O nedenle istifalarını izah etmekte zorlanmıyoruz. Ancak 2019’dan sonra seçilen başkanlar arasında bir süre sonra istifası istenen olacak mı?” yönündeki sorular üzerine Erdoğan’ın not almakla yetindiği söyleniyor. Bu ne anlama geliyorsa...

CHP’nin çelişkisi

7- “Ben bu CHP’yi anlayamıyorum” başlıklı yazıda CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, “Darbeyi AKP yaptı”sözlerine yer vermiştim. Pekşen’in 15 Temmuz’da, 250 şehidimizin olduğunun hatırlatılması üzerine, “Onlar öngörülmeyen sonuç” dediğini aktarmıştım. CHP Milletvekili açıklamasında, iktidarın darbeden önceden haberi olduğu iddiasını ispat etmek için 16 soru sıralamış. Nazik bir üslupla kaleme aldığı için açıklamasını ciddiyetle okudum. 15 Temmuz’u aydınlatma adına bu sorulardan daha ileri sorular da sorulabilir. Ben de hem yazılarımda hem de “Darbeye Geçit Yok” kitabımda 15 Temmuz’un gerçek yüzünün ortaya çıkarılması gerektiğini yazdım. Ancak bazı soru işaretlerinin olması, 15 Temmuz’un kanlı bir darbe girişimi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Zaten o soru işaretlerinin gereği yapılıp gereken tedbirler alınsaydı, darbe girişimi yaşanmazdı.

CHP önemsediğim bir parti. Ayrıca 15 Temmuz gecesinde darbeye karşı verilen mücadelenin içinde CHP’de var. CHP milletvekilleri Meclis’teydi, Kılıçdaroğlu hiç tereddüt etmeden darbeye karşı olduğunu açıkladı. Darbeye karşı sokağa çıkanlar arasında CHP’liler de vardı. Böylece CHP, 27 Mayıs’tan bu yana darbeye karşı en net duruşunu ortaya koydu.

Benim yadırgadığım nokta ise darbenin lideri Fetullah Gülen, 15 Temmuz’a tiyatro diyor, kontrollü darbe diyor, CHP’den bazı milletvekilleri de aynı dili kullanıyor.

Benim eleştirim buna.