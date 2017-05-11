Abdulkadir Selvi: AK Parti yeni bir hikâye yazamıyor; 'çare Drogba' değil, ileri demokrasi!..

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'nin, 21 Mayıs'ta düzenleyeceği olağanüstü kongre ile ilgili olarak kulis yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "manifesto" gibi bir konuşma yapacağını ileri süren Selvi, "AK Parti bir süredir yeni bir hikâye yazamıyor. Türkiye’nin önüne yeni bir vizyon koyamıyor" dedi.

Selvi, "AK Parti, 1. Erdoğan döneminde Türkiye’ye büyük hizmetler yaptı. 2. Erdoğan döneminde ise Türkiye’nin sıçrama yapması hedefleniyor. ‘Çare Drogba’ değil, ileri demokrasi" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "2. Erdoğan döneminin kodları" başlığıyla yayımlanan (11 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden genel başkan seçileceği olağanüstü kongreye hazırlanıyor. 21 Mayıs’ta AK Parti ile Erdoğan buluşacak, “Efsane geri dönecek.”

AK Parti Erdoğan’ın geri dönüşünü bir şölen havasında kutlamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda 2. Erdoğan dönemine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bunun için teşkilatlardan 1500 otobüsle partililerin Ankara’ya getirilmesi planlanıyor. Böylece 21 Mayıs kongresinin 100-150 bin kişinin izlediği, içeriye ve dışarıya mesaj veren bir platforma dönüşmesi amaçlanıyor.

Kongre sürprizleri

21 Mayıs’taki kongre için farklı bir konsept düşünülüyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kongre salonunun girişinde protokolün değil, 81 vilayeti temsilen gençlerin karşılaması gibi. Erdoğan’ın kürsüye 7 coğrafi bölgeyi temsilen, folklorik kıyafetli 7 çocuğun eşliğinde çıkması düşünülüyor.

Böylece tüm renkleri ile Türkiye’yle birlikteyiz mesajı verilecek. AK Parti’nin en başarılı seçim şarkılarından olan ve Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü vurgulayan “Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz” şarkısının çalması bekleniyor. Şarkının nakarat bölümü de Erdoğan’ın dönüşüne uygun düşüyor. “Haydi bi daha, bi daha, bi daha...”

Kongre için yeni bir parça bestelenir mi, orasını bilemiyorum ama salonun favori parçası Uğur Işılak’ın seslendirdiği Erdoğan’a göre uyarlanan “Dombıra” olacağı kesin.

21 Mayıs kongresinde daha öncekilere göre iki farklı davetli grubunun olması düşünülüyor. Biri 15 Temmuz şehitlerinin aileleri olacak. Diğeri ise hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye üyelik töreninde, Kars’ta “çat kapı ziyaret” ettiği iki aileden söz etmiş ve AK Partililere, “çat kapı siyaset”i hedef olarak göstermişti. Erdoğan’ın siyasi yaşamında bu tür çat kapı ziyaret örnekleri çok fazla. Bunların arasında durumu müsait olanların davet edilmesi planlanıyor.

Kongrenin coşkusu ve müziğinden daha önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği mesajlar olacak. Çünkü 21 Mayıs’ta sadece Erdoğan’ın yeniden dönüşü için bir kongre düzenlenmiyor. Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olduğu, Türkiye’nin başkanlık sistemine ayak attığı yeni bir döneme geçiliyor. Yüzde 51-49 dengesinin oluştuğu yeni bir Türkiye var. AK Parti’nin kendini yeniden kodlaması gerekiyor.

Manifesto gibi bir konuşma

16 Nisan referandumu gösterdi ki, AK Parti gençlerden, eğitimli kesimlerden, büyük şehirlerden ve kendi döneminde oluşan yeni sosyolojiden daha az oy alıyor. Çünkü AK Parti bir süredir yeni bir hikâye yazamıyor. Türkiye’nin önüne yeni bir vizyon koyamıyor. Oysa 15 Temmuz’da darbeyi önleyen bir hareket olarak Türkiye’nin önüne demokrasi ve özgürlüklerden oluşan bir demet sunması gerekiyordu. Kitleler daha iyi bir gelecek sunduğu için AK Parti’yi hep iktidar yaptı. Yeni dönemin ipuçları açısından Erdoğan’ın kongre konuşması önemli olacak. Cumhurbaşkanı’nın “manifesto” gibi bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, ileri demokrasi ve özgürlükleri esas alan, “Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesi”ni açıklamıştı. AK Parti kongresinde konuşma metninden ayrı olarak, “İleri demokrasi belgesi” yayınlanmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türkiye, OHAL sürecine girdi. Darbeyle mücadele açısından OHAL bir gereklilik olarak doğdu. Seçim kampanyalarında OHAL’i kaldırmakla övünen bir parti için, bu iyi bir durum değil. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artık bir normalleşme sinyalini vermesi bekleniyor. Normalleşme süreci, FETÖ’yle ve PKK ile mücadeleye engel değil. Erdoğan, 2018 yılını kalkınma yılı ilan etti. Türkiye’nin görünümü düzelmeden, ekonominin görünümü düzelmiyor. AK Parti yeniden reformlara dönen, “sessiz devrim”lerin partisi olduğu zaman, Türkiye normalleşme sürecine girebilecek. Buna hem Türkiye’nin hem de AK Parti’nin ihtiyacı var.

AK Parti, 1. Erdoğan döneminde Türkiye’ye büyük hizmetler yaptı. 2. Erdoğan döneminde ise Türkiye’nin sıçrama yapması hedefleniyor. ‘Çare Drogba’ değil, ileri demokrasi...