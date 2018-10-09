Abdulkadir Selvi: AK Parti ve MHP İttifakının önündeki en büyük engel...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İyi adaylar çıkaracağız', ' Her yerde aday göstereceğiz' açıklamalarına dikkati çekerek, yerel seçimlerde ‘cumhur ittifakı’ için dün gerçekleşen ilk resmi teması yorumladı. Erdoğan'ın ittifakı 2023’e kadar sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Selvi'ye göre ittifakın önünde bir engel var. Yazar, MHP'nin AKP'li belediyelerin olduğu yerde seçimlere girmediği takdirde oy oranının yüzde 3-4 seviyesine gerileyeceğini, AKP ve MHP'nin bu meseleye ilişkin dün bir formül geliştiremediğini kaydetti.

İttifakın önündeki en büyük engel

AKP'nin 50 milyon vatandaşa, MHP’nin ise 12 milyona hizmet verdiğini hatırlatan Selvi, MHP’nin üçü büyükşehir olmak üzere 130 belediye başkanlığı olduğunu, AKP'nin MHP’li belediyelerin olduğu yerde seçimlere girmediği takdirde Türkiye genelinde 4-5 puanlık bir oy düşüşü yaşayacağını kaydetti. Bunun yanı sıra MHP açısından tablonun daha zor olduğuna değinen yazar, MHP, AK Partili belediyelerin olduğu yerde seçimlere girmediği takdirde oy oranının yüzde 3-4 seviyesine gerileyeceğini olumsuz sonuçların seçim gecesi MHP'nin önüne konulacağını yazdı. Abdulkadir Selvi, heyetlerin "Keşke Anayasa değişikliği yapılırken ‘Yerel seçimlerde ittifak oyları ortak sayılır’ diye bir madde koysaydık" diye konuştuğunu ileri sürdü.

"Liste ittifakı değil, gönül ittifakı"

Yukarda bahsedilen tabloya yönelik, AKP ve MHP'nin formül geliştiremediğini bildiren Selvi, "Peki, buna göre nasıl bir formül bulunacak?" sorusunu yönelterek, "Liste ittifakı değil, gönül ittifakı formülü daha ağır basıyor" cevabını verdi.

Abdulkadir Selvi'nin "Cumhur ittifakı’ için formül bulundu mu?" başlığıyla (09 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz