Abdulkadir Selvi: Ağır devlet kokan bakanlık koridorlarında hafiften özel sektör rüzgârları esmeye başladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle ve kabineyi açıklamasıyla başlayan "yeni dönem"e ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Dün bir bugün iki ama özel sektörden gelen dinamizmi ve birikimlerini yönetime yansıtmaya başladılar" diyerek "Şimdiye kadar ağır devlet kokan bakanlık koridorlarında hafiften özel sektör rüzgârları esmeye başladı" ifadesini kullandı.

"Bakanların ilk günü ve yeni model" başlığıyla (12 Temmuz 2018) bir yazı kaleme alan Selvi yazısının devamında şunları kaydetti:

Yeni dönemi parlamenter sistemin kodlarıyla değerlendirmek yanlış sonuçlara götürüyor. Birilerinin muhalefet partilerini, 'Parlamenter sistem artık geride kaldı. Uyanın başkanlık sistemine geçtik' diye uyarması gerekiyor.

Türk halkı 24 Haziran seçimleri ile 16 Nisan’da evet dediği başkanlık sisteminin arkasında durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte ilk adım atıldı.



İkinci adımı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin kurulması oluşturdu. Yeni bakanlar hızlı bir giriş yaptılar. Uzun süren güven oylaması süreci kaldırıldığı için hemen kolları sıvayıp çalışmalara başladılar. İlk iş olarak çalışacakları ekipleri belirliyorlar. Devir-teslim töreninin hemen ardından bakanlar, o gece brifing almaya başladılar.



Yeni bakanların önemli bir özelliği, genç, iyi eğitimli ve arkalarında başarı hikâyelerinin bulunmaları. Yani kendilerini alanlarında ispat etmiş isimler olmaları. Dün bazı bakanlarla konuşma imkânım oldu. Dün bir bugün iki ama özel sektörden gelen dinamizmi ve birikimlerini yönetime yansıtmaya başladılar. Şimdiye kadar ağır devlet kokan bakanlık koridorlarında hafiften özel sektör rüzgârları esmeye başladı.