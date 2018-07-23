Abdülkadir Selvi: Adnan Oktar'a sorguda "Tayyip'i asarlar şimdi" sözleri hatırlatılıyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın, sorgudaki ifadesini bugünkü köşesinde yazdı. Selvi, Oktar'ın sorguda, 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde grubunda bulunan ve medyada 'kedicik' olarak bilinen kadınlara sokağa çıkma talimatı verdiğini söylediğini belirtiyor. Selvi, Oktar'a gecenin ilk saatlerinde, "Tayyip’i asarlar şimdi” sözlerinin hatırlatıldığını kaydetti.

Adnan Oktar’a sorgusu sırasında kendi ses kayıtlarının dinletildiğini belirten Selvi, "Oktar ne cevap verse beğenirsiniz. 'O ben değilim. Böyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum' diyor" diye aktardı.

Selvi, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bu gruba yönelik sert bir çıkışı olmuş, Adnan Oktar da ahlaksızca bir yanıt vermişti. O tarihten sonra kendilerine yönelik bir operasyon ihtimaline karşı tedbir almışlar" dedi.

Selvi, Oktar'ın operasyonun gerçekleştiği günü şöyle aktarıyor:

"Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon hiçbir yere sızmaması için büyük bir dikkatle hazırlanıp, başarı ile gerçekleştirilmiş. Bir gece önce Adnan Oktar, A9 kanalındaki canlı yayın için “İnce Saz ekibini” davet etmiş. Canlı yayın bittikten sonra, özel bir ekiple eğlence yapmayı planlıyorlarmış. Ancak yayın bitince Adnan Oktar,”Yarın akşam yapalım” diyerek saz ekibini göndermiş. Bir gün sonra “İnce Saz ekibi” beklenirken sabah kapıyı polis çalmış. Adnan Oktar operasyonu haber alır almaz kaçmaya çalışmış. Kaçış için A ve B planları yapmış. Denizden kaçma hazırlığına göre, sahil güvenlik botları deniz çıkışını tutmuş. Telaşlı bir hali varmış. Telefonla bir yerlere ulaşmaya çalışırken çıkmaz sokağa girmiş, Sarıyer’de bir gizlenme evi varmış,oraya ulaşmaya çalışmış."