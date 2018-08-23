Abdulkadir Selvi: Adnan Oktar ve kediciklerinden mektuplar alıyorum

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir süredir kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve 'kedicik' olarak anılan grubundan mektup aldığını yazdı. Selvi, Oktar'ın mektubunda evinde çıkan silahların hepsini ruhsatlı olduğunu savunduğunu yazdı.

Adnan Oktar'ın kötü bir el yazısı ve düzgün olmayan bir Türkçe ile yazdığını belirten Selvi, "İslam’a hizmet iddiasında olanların mekânlarından cephanelik değil; Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis kitapları, takke ve tespih çıkar. Silah, mermi, seksi kıyafet ve aksesuarlar, pahalı parfüm markaları ve bir kamyon şantaj ve montaj kasetleri çıkmaz" dedi.

Selvi şöyle devam etti:

"Adnan Oktar grubuna yönelik iddiaların kriminal boyutuyla mahkemeler ilgilenecek. Ben İslam’a hizmet iddiasıyla ortaya çıkan bir grubun yaptıkları işlerin İslam’a uygun olup olmadığını sorgulama peşindeyim. İslam’ın temel esasları ile çelişen yönlerine dikkat çekiyorum ama ne Andan Oktar’ın ne de ‘kedicikler’in mektuplarında bunlarla ilgili en ufak bir açıklama yoktur."