Abdulkadir Selvi: 'Abdullah Gül, İyi Parti’den istifa edenleri Ali Babacan’ın partisinde mi toplayacak' yorumları yapılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifalar sonrası DYP hatırlatmasının ardından kulislerde 'Abdullah Gül, İyi Parti’den istifa edenleri Ali Babacan’ın partisinde mi toplayacak' yorumlarının yapıldığını yazdı. Selvi, "İyi Parti’den 5 milletvekilinin daha istifa edeceğinin konuşulduğu bir ortamdan geçiyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamaları ise tartışmanın siyasi bir boyut kazanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe tartışmalarına çok sert tepki gösterdi ama bir tartışma iklimi oluştu. Meral Akşener’in, İyi Parti’den iki milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili soruya yanıt verirken 28 Şubat sürecinde DYP’de yaşanan istifaları hatırlatması da yine bu kapsamda değerlendirilmeye başlandı. Hatta “28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanı Demirel DYP’den istifa ettirilen milletvekillerini DTP’de toplamıştı, şimdi de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İyi Parti’den istifa edenleri Ali Babacan’ın partisinde mi toplayacak” şeklinde yorumların yapılmasına sebep oldu. Çünkü İYİ Parti’den 5 milletvekilinin daha istifa edeceğinin konuşulduğu bir ortamdan geçiyoruz." ifadesini kullandı.

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