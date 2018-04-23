Abdulkadir Selvi: Abdullah Gül denkleme girdi, 72 saat içinde...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran'da yapılacak baskın seçim için kritik 72 saate girildiğini söyledi. Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de denkleme girdiğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesinin "önemli" olduğunu söyleyen Selvi, "Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde" ifadesini kullandı.

Selvi bu görüşmelerin "ortak aday formülünü güçlendirmeye başladığını" öne sürerek" "Abdullah Gül yeniden denkleme girdi" diye yazdı.

Hürriyet yazarı köşesini şöyle sürdürdü:

"Uğruna darbeler yapılıp, muhtıralar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefete bırakılmayacak kadar önemli bir iş olduğu görüldü. Ama asıl önemli olan: Millet bu işe ne diyecek?"