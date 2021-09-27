Abdulkadir Selvi: 2023 seçimlerinde bir başarısızlık yaşandığı takdirde kimse Akşener’e hesap soramayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım" açıklamasına ilişkin olarak, "Meral Akşener, her türlü fedakârlığı yapan lider rolünü üstleniyor. 2023 seçimlerinde bir başarısızlık yaşandığı takdirde kimse Akşener’e hesap soramayacak. Bu durumda, eğer Kılıçdaroğlu aday olup kaybederse 2023 seçimlerinin faturası ona kesilecek." yorumunu yaptı.

Selvi, "6 Ağustos tarihli, 'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Akşener başbakan adayı' başlıklı yazıda bu formülü gündeme taşımıştım. Akşener beni yanıltmadı. Yanlış anlaşılmasın, haberimin kaynağı İyi Parti değildi. Hatta onlar, “Bizim liderimiz ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı” diye bana sitem etmişlerdi. Ama ben o günkü yazımdan da anlaşılacağı üzerine bunu Millet İttifakı’nın 2023 stratejisine dönük olarak yazmıştım. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görev dağılımı olarak yansıtmıştım. Meral Akşener, her türlü fedakârlığı yapan lider rolünü üstleniyor. 2023 seçimlerinde bir başarısızlık yaşandığı takdirde kimse Akşener’e hesap soramayacak. Bu durumda, eğer Kılıçdaroğlu aday olup kaybederse 2023 seçimlerinin faturası ona kesilecek. Siyasi ihtirasları uğruna seçimi kaybeden lider damgasını yiyecek. Akşener bu çıkışı yaparken Kılıçdaroğlu ile istişare etmediğini açıkladı. CHP kaynaklarını yokladım. Doğru. Zaten ben de o kulisi CHP’lilerin beklentisi olarak yazmıştım." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şu düşünceleri dile getirdi:

"CHP’liler şimdi şu sorunun yanıtını arıyorlar. “Acaba Akşener, 2023 seçimlerini Erdoğan’ın kazanacağını mı düşünüyor? Olası bir başarısızlığın faturasını Kılıçdaroğlu’na kesmek için mi bu hamleyi yaptı?” diye düşünüyorlar. Siyasette her hamlenin bir hedefi vardır. Acaba Akşener’in hedefi ne?"