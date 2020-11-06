Abdulkadir Selvi: 18 yıllık iktidarın sonunda muhalefet bu durumda olmamalı, topluma güven vermeliydi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma’nın 26-30 Ekim tarihleri arasında 2 bin 147 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla yaptığı anketin verilerini bugünkü köşesinde paylaştı. Selvi, "18 yıllık iktidarın sonunda muhalefet bu durumda olmamalı, topluma güven vermeliydi" görüşünü savundu.

Selvi, "Türkiye’nin sorunlarını AK Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 33.3’e ulaşıyor. Ama asıl önemli olan muhalefet çözer diyenlerin tamamını topladığınızda yüzde 32.1 ediyor. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, SP ve Gelecek Partisi de dahil toplamı AK Parti’ye ulaşmıyor. 18 yıllık iktidarın sonunda muhalefet bu durumda olmamalı, topluma güven vermeliydi." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, oranların, AKP yüzde 33.3, CHP yüzde 16.6, HDP yüzde 8.0, İyi Parti yüzde 5.3, MHP yüzde 4.7 olduğunu duyurdu.

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