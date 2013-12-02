Yeni Şafak cemaate sordu: AKP'yle kaç bakan, vali ve milletvekiliniz oldu?

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi, AKP ile Fethullah Gülen cemaati arasında gerilime sebep olan 2004'teki MGK kararlarına ilişkin kaleme aldığı yazıda, "cemaatin arka bahçe olarak kullandıkları bir yayın organında 2004 yılı MGK'sında alınan bir karara ilişkin haber okuduk. Madem 2004'ten beri bu hükümet sizi bitirmek istiyordu. O zaman sormak istiyorum" diyerek cemaate şu soruları yöneltti:

"2004'ten önce ve sonra kaç valiniz vardı, şimdi kaç valiniz oldu; kaç milletvekiliniz vardı, şimdi kaç milletvekiliniz oldu; kaç bakanınız vardı, şimdi kaç bakanınız oldu; kaç üniversiteniz vardı, şimdi kaç üniversiteniz oldu; ticaret hacminiz neydi, şimdi ticaret hacminiz ne oldu?"

Abdulkadir Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Cemaat ve dershaneler" başlığıyla yayımlanan (02 Aralık 2013) yazısı şöyle:

Dershanelerle ilgili tartışmada önemli bir aşama bugün gerçekleşecek.

Başbakan Erdoğan'ın, 'Bu işi artık daha fazla kokutmamak lazım' şeklindeki yaklaşımı gereği taslak bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.

Dershaneler konusundaki tartışma yeni değil. Başbakan, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde Hüseyin Çelik'e, 'Artık bu dershaneler konusunu bir çözüme kavuşturalım' dediğini açıkladı.

Burada dershaneler konusunun kalkınma planlarından, Nimet Hanım'ın bakanlığı döneminde hazırlanan strateji belgesine girmesine dair geçmiş çalışmaları hatırlatacak değilim.

Bence dershaneler konusu bu denli uzun geçmişine rağmen yanlış bir zamanda, doğru olmayan bir taslak üzerinden ve yanlış bir üslupla gündeme taşındı.

O haftaki Bakanlar Kurulu'nun gündeminde değildi dershaneler konusu. Salı günü Başbakan'a brifing verilmesi planlanıyordu. Edindiğim izlenim yerel seçimlerden önce dershaneler konusunun gündemde olmadığı yönündeydi.

Cemaat, kendi belirlediği bir zamanda ve dershaneler gibi haklı olduğuna inandığı bir konuda açtı bu savaşı. Ama herkes biliyor ki, bu dershaneler konusu değil.

Yerel seçimlerde AK Parti'nin yüzde 50'ye ulaşması beklenmiyor. Yüzde 42-44 arasında bir oran tahmin ediliyor. Cemaat yerel seçimlerden önce mücadelenin fitilini ateşlemek suretiyle, Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmeyi planladı.

Bu Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük bir mücadele. Ve Recep Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti ve 2015 sonrası hedefleniyor.

Değerli bir Ankara Temsilcisi, bu değerlendirmem üzerine şimdiye kadarki toplum mühendisliğinin tam tersi sonuçlar verdiğini hatırlattı. Ben de aynı fikirdeyim. Cemaat mühendisliği de tam tersi bir sonuç verecek.

Bakanlar Kurulu'na sunulacak taslak

Bugünkü Bakanlar Kurulu'na sunulacak olan taslak, 'Paydaşlarla' yapılan görüşmelerle zenginleştirildi.

4 yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor.

Cemaat adına gazete köşelerinde yazanların iddia ettiği gibi, PKK'ya verilen söz doğrultusunda etüt merkezlerinin kapatılması söz konusu değil. Hani onlar dershaneler konusunun Oslo'da PKK ile pazarlık edildiğini iddia ediyorlar ya. Hatırlatayım istedim.

Daha önceki Açık Lise önerisinin yerine dershanecilerin teklifi üzerine Akademi Liseleri kavramının girmesi söz konusu.

Yeni düzenlemede Meslek Liseleri ile İmam Hatipler'in mesleki dersler dışında üniversiteye hazırlanmaları için, 'Akademi Liseler'de eğitim imkanı getiriliyor.

ÖSYM anket yapıyor

Üniversiteye giriş sisteminin püf noktasını sınav sistemi oluşturuyor. Yani hem test usulü yapacaksınız hem dershaneleri kaldıracaksınız. Bu olmaz. İhtiyaç devam ederken sonucu ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim kaosa neden olur. Dershaneler düzenlemesinin özü de teste dayalı sınav sisteminin kaldırılıp, analizi esas alan ve okullar arasındaki uçurumu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistem. ÖSYM yeni mantığına göre bir sınav sistemi üzerinde çalışıyor. Daha önce bu görev TÜBİTAK'a verilmişti ama çeşitli engellemeler nedeniyle bu sağlanamadı. ÖSYM bir süredir sınav sistemi üzerinde çalışıyor. Bir başka yeni unsur ise ÖSYM, yeni sisteme veri teşkil etmesi açısından kapsamlı bir anket çalışması yapıyor. Burada amaç öğrenci profilini ortaya çıkarmak. 2008 yılından bu yana yapılmayan araştırmanın yeni sisteme ışık tutması bekleniyor.

Yüz kızartıcı hakaretler

Dershane tartışmasının başladığı günden bu yana doğru bir üslupla ve doğru bir zeminde yürütülmediğini ifade etmeye çalışıyorum. İslam tarihinde acı örnekleri olan, 'kardeşler arası mücadele'nin hayırlı sonuçları olmayacağına dikkat çekmeye çalışıyorum.

Bunda yanlış olan ne var?

Bir süredir hak etmediğime inandığım saldırıların hedefi oluyorum. Ben yine şanslıyım. Mütesettir bir yazara gönderilen mesajları okudum yüzüm kızardı. Bunları yazanlar cemaat terbiyesiyle yetişen insanlar olamaz dedim. Ama onlar yüzleri kızarmadan küfretmeye devam ediyorlar. Beş vakit namazındaki mütesettir yazar arkadaşımı, 'Bunlar seninle cemaatin arasını açmaya çalışan fitne odaklarının yetiştirdiği elemanlardır' diye teselli etmeye çalıştım.

Medyada yüz akımız isimlerden biri olan yazarımız Hilal Kaplan'a ise ayrı bir cepheden saldırılar sürüyor.

Ergenekon sürecinde dahi işitmediğim hakaretleri sıralayanların seviyesine inmeyi düşünmüyorum. 'Kalemimi kırdım' şeklindeki bir tavır içinde değilim. İslam ahlakı ile ahlaklanmış birisi fikirlerini nasıl söylerse, o edep üzerine devam etmekte kararlıyım. Edepsizlere rağmen...

Başbakan'a diktatör diyen, firavuna benzeten, doktor raporu almasını önerenlerin bizlere bunu reva görmesinde yadırganacak bir şey yoktur.

Biz muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yok düsturunu kendime ilke edinmişim ama bir yüzüme tokat vurulunca diğerini çevirecek kadar olgunlaşmadım. Saçları adedince başları olsa, her gün biri kesilse, davasından dönmeyeceğini ilan etmiş olan Bediüzzaman'ı rehber edinmişim. Size boyun eğmem.

İktidar dalkavuğu kim?

Yıllarca bir cemaatin içinden süzülerek gelmiş akil insan gözüyle baktıklarımızın en küçük eleştiriye karşı, 'İktidar dalkavuğu, goygoycular, tribünlerden tezahürat yapanlar' şeklindeki bir üslubu kendilerine yakıştırmaları ise esef verici. Ben bugüne kadar Başbakan'dan tek bir talepte bulunmadım. Tek bir kişi çıkar da bunun aksini ispat ederse, şerefim üzerine bu mesleği bırakırım. Bizlere iktidar dalkavuğu diyenlerin kapalı kapılar arkasında ne tür taleplerde bulunduklarını en iyi kendileri ve muhatapları bilir.

2004 planı

Arka bahçe olarak kullandıkları bir yayın organında 2004 yılı MGK'sında alınan bir karara ilişkin haber okuduk. O günkü şartların dikkate alınmasını gerektiren yazılar yazdık. Ancak cemaati bitirmek için 2004'te MGK'da karar alındığına cemaat tabanını inandırmaya çalışıyorlar. Madem 2004'ten beri bu hükümet sizi bitirmek istiyordu. O zaman sormak istiyorum.

2004'ten önce kaç valiniz vardı, 2004'ten bu yana kaç valiniz oldu?

2004'ten önce kaç milletvekiliniz vardı, 2004'ten bu yana kaç milletvekiliniz oldu?

2004'ten önce kaç bakanınız vardı, 2004'ten sonra kaç bakanınız oldu?

2004'ten önce kaç üniversiteniz vardı, 2004'ten sonra kaç üniversiteniz oldu?

2004'ten önce ticaret hacminiz neydi, 2004'ten sonra ticaret hacminiz ne oldu?

Bu soruları uzatayım mı?

Sadece şunu hatırlatmak istiyorum.

2004'ten önce ülkesini terk etmek zorunda kalan ve vatan hasretinden Türkiye'den getirilen toprakları koklarken gözyaşları döken muhterem Hocaefendi'yi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ülkeye davet ettiği bir Türkiye size yetmiyor mu?