Abdülkadir Parmak ayrılmak istiyor iddiası: Eşine atılan mesajlar moralini bozdu

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Parmak'ın, Galatasaray maçı sonrası eşine gelen ve hakarete varan yorumlar nedeniyle oldukça üzgün olduğu iddia edildi. EYönetimle görüşüp transfer konusunu masaya yatıracağı ifade edilen Parmak, devre arası ayrılabilir.

Oyuncunun çevresinden edinilen bilgilere göre; bu sezon eleştirilerin odağında olan 26 yaşındaki ismin özellikle son oynanan Galatasaray maçının ardından, sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulduğu iddia edildi. Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bu sezon 13 maçta forma giydi.

Abdullah Avcı’nın göreve geldikten sonra da kadronun vazgeçilmezi olan Parmak'ın durumu yönetimle görüştükten sonra netleşecek.