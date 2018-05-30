T24 LogoT24 Logo
Spor

Abdülkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, Tunus ve Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

30 Mayıs 2018 02:29

Abdülkadir Ömür, sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada genç futbolcunun sol uyluk arka adalesinde sakatlık bulunduğu kaydedildi.

Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Tunus ve Rusya ile yapılacak özel maçlar öncesinde Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol uyluk arka adalesinde sakatlık bulunduğu kaydedildi.

TFF'nin açıklamasında "18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın İstanbul'daki toplanışından itibaren takımdan ayrı olarak kendisi için özel olarak hazırlanan tedavi ve antrenman programı dahilinde çalışıyordu. Ancak sakatlığının özel maçlara dek iyileşmeyeceği anlaşıldığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile futbolcunun kamp kadrosundan çıkarılması uygun bulundu." ifadeleri yer aldı.

 

ETİKETLER

Abdülkadir Ömüra milli takımkadroaday
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24