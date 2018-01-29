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Spor

Abdülkadir Ömür: "Yan toplara iyi hazırlanmıştık ama golü yan toptan yedik"

TRABZON, (DHA) Süper Lig 19'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu

29 Ocak 2018 00:18

TRABZON, (DHA)

Süper Lig 19\'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor\'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Trabzonspor taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Abdülkadir, \"Uzun zamandır böyle bir atmosferde maç oynamamıştık. Taraftarlarımıza bu atmosferden dolayı teşekkür ederim. Skordan dolayı üzgünüz. Maça kötü başladık, istediğimiz performansı sergileyemedik. İkinci yarı daha arzulu oynadık, golü de bulduk. Ancak daha sonra golü yedik ve maç berabere bitti. Rakibimiz yan toplarda iyi, buna hazırlanmıştık ama golü yine yan toptan yedik. Üzgünüz\" dedi.

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