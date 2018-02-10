Abdülkadir bebek yangında öldü, iki kardeşini inşaat işçisi kurtardı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 2 katlı bir gecekonduda çıkan yangında, 1.5 yaşındaki Abdülkadir Aksoy, hayatını kaybetti, 2 kardeşi ise bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı.

Yangın, bugün saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2763 Sokak\'ta meydana geldi. İnşaatta sıva ustası olarak çalışan Ökkeş Aksoy (24) sabah saatlerinde işe giderken, anne Nesra Aksoy (21) ise çocukları Murat (3), Ayşe (4) ve Abdülkadir\'i yalnız bırakıp, ekmek almak için evden çıktı. Bu sırada, odun sobasından sıçrayan ateşin halıyı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce yangını fark eden inşaat işçisi Tuncay Kanbak, gecekondunun kapısını kırarak içeri girdi, çocuklardan Murat ve Ayşe\'yi kucaklayarak dışarı çıkarmayı başardı.

Olay yerine ulaşan itfaye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Abdülkadir Aksoy\'un yanmış cesedine ulaşıldı.

ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangını haber alıp gelen baba Ökkeş ile anne Nesra Aksoy, gözyaşlarına boğuldu. Aksoy çiftini, sağlık ekipleri ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Yangından iki çocuğu kurtaran Tuncay Kanbak, \"Yakındaki inşaata çalışırken yangını fark ettim. Koşarak olay yerine geldim. Önce elektrik şalterini kapattım. Çevredekiler içeride çocuklar olduğunu söyledi. Ben de kapıyı kırıp içeri girdim. Evdeki 2 çocuğu kucaklayıp dışarı çıkardım. Üçüncü bir çocuğun olduğunu bilseydim, tekrar içeri girer ve onu da kurtarırdım\" dedi.

Görgü tanıklarından Meltem Yeni ise yangını fark edip anne Nesra Aksoy\'a haber verdiğini ifade ederek, \"Bu sırada bir kişi yardıma geldi. Ona içeride çocukların olduğunu söyledim. Kapıyı kırıp içeri girdi. İki çocukla dışarı çıktı. Ancak bebeği görmemiş\" diye konuştu.

Yapılan incelemenin ardından Abdülkadir Aksoy\'un cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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