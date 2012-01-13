Abdülkadir Aygan: O kafatasları JİTEM'in cinayetleri olabilir

T24 - Eski PKK'lı Abdülkadir Aygan, Diyarbakır Cezaevi civarında bulunan 6 kafatası için, "O kafatasları JİTEM'in cinayetleri olabilir" dedi.





Eski PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan, Diyarbakır’da 1990’lı yıllarda JİTEM’in merkez üssü olarak kullanılan Saraykapı mevkiinde çıkan kafatası ve insan kemikleri ile ilgili konuştu. Normalde son derece pervasız davranan JİTEM’in, Gaffar Okkan emniyet müdürü olduktan sonra adeta köşeye sıkıştığını anlatan Aygan, “Aynı dönemde MİT Bölge Başkanlığı’yla da takıştılar. Kafalarına göre iş yapamaz oldular. Belki bu dönemde oraya ceset gömmek zorunda kalmış olabilirler” dedi. Saraykapı’da surlar, cezaevi ve koğuşlar arasında boşlukların bulunduğunu da hatırlatan Aygan eğer ceset aranıyorsa buralara bakılmasının en mantıklı yer olduğunu söyledi. Bu arada kemiklerin cezaevi duvarı civarında bulunması Aygan’ın iddialarını doğruladı. Mevkii doğrulatmak için kendisini arayan Radikal gazetesine, “Öğlen istirahatlerinde sigara içtiğimiz yerlerdi oralar. Boştu. Kantinin arka tarafı, Merkez Bölüğü kademesinin arkası olarak tarif edebilirim” dedi.

JİTEM yöntemleri



JİTEM’in öldürüp araziye atma, kanala bırakma veya üstün körü gömme gibi yöntemler kullandığını belirten Aygan, bu arada kemiklerden yalnızca JİTEM’in sorumlu tutulmasının hata olacağını da savundu. “Merkez bölüğü de temiz değildi” diyen Aygan şöyle konuştu:



“Eski itirafçı Halit Çelik ve Mithat adlı bir yüzbaşı da boş durmuyordu. insanları alıp sorguluyorlardı. Halit Çelik bayağı bir insiyatif almıştı. Bölge Valisi’nin bile yanına gidiyordu. Herkes kendisine göre ekip oluşturmuştu. Jandarma Bölge’nin de sivil ekibi vardı. Adanalı bir başçavuş vardı başlarında. Uzman çavuşları, Abdülhakim Güven gibi itirafçıları yanlarına alarak bir sürü iş yaptılar.”



Aygan, 1990’lı yılların aydınlatılması içen o dönem JİTEM’de görevli isimlerin sorgulanması gerektiğini ifade ederek, “Zahit Engin, Oğuz kod adlı Nuri Astsubay, Yüksel Uğur ve Cemal isminde iki uzman çavuş hatırladıklarım” dedi.





