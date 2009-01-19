Abdülhamit’li İsrail protestosu

İsrail’in Gazze operasyonu, Ankara Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen bir mitingle protesto edildi.



Hak-İş, Memur-Sen, MÜSİAD, Mazlum-Der ve Anadolu Gençlik Derneği üyelerinin destek verdiği mitingte, “Siyonist diplomatlar Türkiye’den defolun” yazılı dövizlerle, Padişah II. Abdülhamit ve Hamas liderlerinin resimleri taşındı. Hamas üyeleri gibi maskeler takan gençlerin roket maketi taşıması dikkat çekti.



İsrail bayraklarını ateşe veren protestocular, “Dişe diş, kana kan, intikam”, “Mehmetçik Gazze’ye”, sloganları attı. Mazlum-Der Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail’le ilişkilerin kesilmesini isteyenlere, “Bekara karı boşamak kolay” diyen Erdoğan’ın sözleri için, “Anlaşılan bir evlilik var. Bu evlilik fesat doludur” dedi.



Kalabalık, Erdoğan ve hükümeti istifaya çağırdı. Yurdun dört bir yanında düzenlenen İsrail aleyhtarı protestolara binlerce kişi katıldı.