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Abdülhamit Bilici'nin paylaşımı üzerine P24'ten zorunlu açıklama

"Twitter’daki bu mesajı tesadüfen ve hayretle öğrendik..."

12 Mart 2016 14:08

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği

Punto24 Yönetim Kurulu adına Tüzel Kişi Temsilcisi Avukat Veysel Ok'un açıklamasını yayınlıyoruz...

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği’nin tüzel kişi temsilcisi ve Hukuk Birimi sorumlusu olarak, derneğin yönetim kurulu adına bu açıklamayı gerekli görüyorum:

Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici’nin, gazetesine atanan kayyım idaresi tarafından kendisine verildiğini tahmin ettiğimiz ve bizzat kendisinin yazıyla ‘’tazminat hakkım’’ diye tarif ettiği bir çeki, arkasını imzalamak suretiyle, diğer bazı kurumlarla birlikte P24’e de ciro ettiğini bu sabah Twitter’daki bir mesajından tesadüfen ve hayretle öğrendik.

Bilici'nin Twitter paylaşımıNe böyle bir parayı ne de herhangi bir gazetecinin tazminatından pay almayı kabul ederiz. Abdülhamit Bilici’nin bu girişimini P24’ün yapısını, işleyişini ve ilkelerini bilmemesinin bir sonucu sayıyoruz. Biz gazetecilerden bağış toplayan ya da gazeteciler için dayanışma fonu kuran ve yöneten bir dernek değiliz. Kaldı ki bir gazetecinin sosyal hakkından pay almayı zul sayarız.

P24 olarak diğer bütün basın-yayın kuruluşlarında olduğu gibi Zaman, Today’s Zaman ve Cihan Haber Ajansı’ndaki basın emekçilerinin de bu haksız kayyım sürecinden en az zarar görmelerini diliyor, emeklerinin karşılığını sonuna kadar almaları için onlarla dayanışmayı bir görev sayıyoruz.

Bu dayanışma bilinciyle, Abdülhamit Bilici’nin diğer bazı kurumlarla birlikte derneğimize de ‘’dayanışma adına’’ ciro ettiği parayı hukuken de, fikren de, manen de reddettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

P24 Yönetim Kurulu adına
Avukat Veysel Ok
P24 Tüzel Kişi Temsilcisi

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