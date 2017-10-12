Abdülhamid'in mirası nasıl pay edilecek?

II. Abdülhamid’in 7 bin 756 tapu kaydından oluşan miras davasında yaklaşık 100 hissedarın paylarına düşen miktarın bilirkişi vasıtasıyla hesaplanmasına karar verildi. Mahkeme, dosyaya sunulan bazı mirasçılık belgelerinin sahte olup olmadığının tespiti için ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah’tan Ali Oktay’ın haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya II. Abdülhamid'in torunlarının avukatları katıldı. Mahkeme, 19 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldığını tutanağa geçirdi. Mahkeme, taraf avukatlarının talepleri doğrultusunda bugüne kadar Abdülhamid'in mirasçıları olduğunu tespit eden bilirkişilere tekrar dosyayı gönderme kararı aldı. Mahkeme, ara kararında tespit edilen yaklaşık 100 mirasçının, paylarının ne kadar olduğunun belirlenmesini istedi. Buna göre bilirkişi, Sultan II. Abdülhamid'e olan akrabalık derecesine göre tüm mal varlığından ne kadar oranda pay alabileceklerini araştıracak. Abdülhamid'e yakınlığına göre hissedarlar büyüyen ya da küçülen oranlarda Abdülhamid'in mallarından pay alabilecek. Bilirkişinin tespitinin ardından mahkeme, hissedarlara ne kadar oranda pay sahibi olduğu hakkında karar verecek.

Mahkemenin kararıyla birlikte mirasçılar, devlete başvurarak Abdülhamid'in mirasını isteyebilecek.

32 vâris 7 yıl önce dava açtı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde saklanan belgelere göre Abdülhamid'in yurt içi ve yurt dışında 7 bin 756 taşınmaz tapu kaydı var. Abdülhamid'in sadece Türkiye'de ise 2 bin 369 tapu kaydı bulunuyor. Abdülhamid'in Türkiye'deki tapulu arazisi 1 milyon 256 bin 947 dekar. Bu tapulu arazinin 391 bin 573 dekarı devlete, 8 bin 627 dekarı da şahıslar adına geçtiği Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yer alıyor. Abdülhamid'in 32 varisi 7 yıl önce İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne mirasçı olduklarını ve paylarına ne kadar hisse düştüğünün tespiti için dava açmıştı. Davanın açılmasından sonra bu sayı 250'ye kadar çıktı.

Ancak en son Abdülhamid'in akrabalık derecesine göre bu sayı yaklaşık 100'e kadar düştü.