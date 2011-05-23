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Dünya

ABDÜLCELİL YARIN ANKARA'YA GELİYOR  ANKARA (A.A)

23 Mayıs 2011 00:18

-ABDÜLCELİL YARIN ANKARA'YA GELİYOR  ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, beraberindeki heyetle 23-24 Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdülcelil, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edilecek. Ziyaret sırasında, Libya'daki son gelişmelerin ele alınması, Türkiye tarafından yürütülen Libya halkına insani yardım faaliyetlerinde eşgüdüm ve işbirliğinin arttırılması imkanları üzerinde durulması öngörülüyor.

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