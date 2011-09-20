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Dünya

Abdülcelil: "25 bin şehit verdik'' NEW YORK (A.A)

20 Eylül 2011 22:37

-Abdülcelil: "25 bin şehit verdik'' NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdülcelil, halk ayaklanmasında 25 bin kişinin öldüğünü belirtti.  66. dönem BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Abdülcelil, ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile diğer liderlerin katıldığı "Libya'nın dostları" toplantısında, "Libya'daki halk ayaklanmasında 25 bin şehit verildiğini ve 50 bin kişinin yaralandığını" belirtti.  Abdülcelil, BM ve ABD'ye muhalif güçlere verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, Muammer Kaddafi rejimi üyelerinin "adil yargılanacağını" söyledi.

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