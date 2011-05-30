-ABDÜL MEHDİ İSTİFA ETTİ BAĞDAT (A.A) - 30.05.2011 - Irak'ta devlet başkan yardımcılarından Şii Adil Abdül Mehdi'nin istifa ettiği bildirildi. Irak İslam Yüksek Konseyi (IİYK) lideri Ammar El Hakim, IİYK'deki önemli siyasilerden biri olan Abdül Mehdi'nin istifasını Devlet Başkanı Celal Talabani'ye sunduğunu söyledi. Abdül Mehdi istifa nedenini açıklamadı ancak Şii müttefikler arasında anlaşmazlıklar bulunduğu belirtiliyor. Adil Abdül Mehdi, bu ay parlamento tarafından atanan üç başkan yardımcısından biriydi. Bunun, Şiiler, Sünniler ve Kürtlerin oluşturduğu koalisyon hükümetinde bölünme işareti olduğu belirtiliyor ancak yine de Abdül Mehdi'nin ayrılmasının koalisyon hükümeti üzerinde baskı oluşturmayacağı, çünkü koalisyonun diğer Şii grupların desteğine sahip olduğu ifade ediliyor.