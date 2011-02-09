-ABD, TWITTER'DAN ARAPÇA MESAJLARA DA BAŞLADI WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - Mısır'daki ayaklanmanın en yoğun günlerinde, görüşlerini duyurmak üzere Twitter'ı sık sık kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı, bu siteden Arapça mesajlar da yayımlamaya başladı. Arapça ilk mesaj bugün verildi. Mesajda, "sosyal medyaya (sosyal paylaşım siteleri)" Arap dünyasında önemli bir rol düştüğü belirtilerek, "buradaki mesajlaşmalarınız içerisinde yer almak istiyoruz" denildi. Dışişleri Bakanlığının bir sonraki mesajında ise "Başkan Barack Obama'nın, Mısırlıların kendi geleceklerine sadece kendilerinin karar verebilecekleri görüşüne bağlılığı" ifade edildi, ayrıca Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman ile dün yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bilgi verildi. ABD Dışişleri Bakanlığının Arapça mesajları, http://twitter.com/!/USAbilAraby adresinde olacak.