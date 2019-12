ABD,Türkiye'yi kaybediyor!

T24- İngiltere'de yayınlanan The Financial Times gazetesi, Obama yönetiminin küresel politika alanında beklenmedik ve olumsuz gelişmelerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, “Gelişen dünyanın en büyük ve stratejik açıdan en önemli demokrasilerinden dördü, yani Türkiye, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya, giderek Amerikan politikasıyla daha fazla ters düşüyor. Bu ülkeler büyük uluslararası sorunlarda ABD'nin yanında yer almak yerine, Çin ve İran gibi otoriter güçlerden yana taraf oluyorlar diye yazdı.



Dünya demokrasilerinin doğal olarak aynı saflarda yer alacağı şeklindeki varsayımın doğru çıkmadığını belirten gazete, bunun son örneğinin Kopenhag iklim zirvesinde yaşandığını ve Obama yönetiminin Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'ı ikna etmeyi başaramadığını kaydetti.



Kopenhag'da yaşanan görüş ayrılığının önemli olmakla birlikte “asıl sorunun yanında bir hiç kaldığını savunan Financial Times, “Büyük Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika ve Asya'nın en önemli demokrasileri olan Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'a bakıldığında, bu ülkelerin hiçbiri ABD'nin veya 'demokrasi topluluğu'nun güvenilir müttefikleri kabul edilemezlerö diye yazdı.



Türkiye Batı'nın güvenilir ortağı değil



Türkiye'nin bir zamanlar soğuk savaş döneminde Amerika'nın çok önemli bir müttefiği olduğunu hatırlatan gazete şu ifadelere yer verdi: “Türkiye daha sonra tek laik, Batı yanlısı Müslüman demokrasi haline geldi. Ama artık Batı'nın güvenilir bir ortağı değil. ABD'nin Irak işgalinden beri yapılan kamuoyu yoklamaları bu ülkede büyük bir Amerikan karşıtlığının bulunduğunu gösteriyor. Ilımlı İslamcı AKP hükümeti Hamas, Hizbullah ve İran gibi Amerika'nın bölgedeki düşmanlarıyla ilişkiye giriyor ve İsrail'e karşı gittikte artan bir şekilde düşmanca tavır alarak Amerikalıları ürkütüyor" Financial Times, bu gelişmenin altında, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'ın beyaz, zengin Batı dünyasının dışında kalmış gelişmekte olan ülkeler olma kimliklerinin demokratik kimliklerine ağır basmasının yattığını öne sürdü.



Türkiye'deki AKP dahil olmak üzere dört ülkenin de kendilerini içerde sosyal adaletin, dışarda ise eşit bir küresel düzenin savunucusu olarak gören hükümetler tarafından yönetildiğini kaydeden gazete, “Ancak bu hükümetler bir yandan da küresel kapitalizme ve ABD'ye kuşkuyla bakıyorlar diye yazdı.



The Financial Times, bu ülkelerin gözünde Obama'nın George W. Bush'a göre büyük bir ilerleme olarak görülmekle birlikte, hala bir Amerikalı olduğunun unutulmadığını belirterek, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'ın kendilerini ABD'den çok, yükselen Çin'e yakın hissettiklerini ileri sürdü.